FESTIVAL ZZ – Le zéro déchet en cuisine : du contenant au contenu

Hôtel de Bordeaux Métropole, le mercredi 24 novembre à 18:30

**Table-ronde : « Le zéro déchet en cuisine : du contenant au contenu » en présence de :** * Célia Baracchini (ZeDrive), * Vivien Durand (Le Prince Noir), * Romain Lirot (La consigne bordelaise) * Marine is Cooking animation par Isabelle Camus [(Jugeote, le média qui en a](https://jugeote.media/) !) Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées, soit l’équivalent de 150 kg/hab./an. Dans les ordures ménagères et assimilées, on trouve l’équivalent de 20 kg/hab./an de déchets alimentaires, dont 7 kg de produits alimentaires encore emballés… ### La réduction du gaspillage répond à un triple enjeu : – environnemental : à l’échelle mondiale, le gaspillage alimentaire émet autant de gaz à effet de serre qu’un pays dont le niveau d’activité se situerait en 3e position juste après celui de la Chine et des USA, en autre du fait de l’énergie nécessaire pour produire, transformer, conserver, emballer, transporter… C’est également un gaspillage de ressources naturelles conséquent et notamment d’eau ; – économique : le gaspillage alimentaire c’est inévitablement un gaspillage d’argent et il coûte cher : entre 12 et 20 milliards d’euros par an en France soit l’équivalent de 159 euros par personne pour les seuls ménages ; – éthique et social : jeter de la nourriture est d’autant plus inacceptable dans la perspective d’une crise alimentaire mondiale, mais aussi dans le contexte social actuel propre à chaque pays y compris en France où l’on estime qu’1 personne sur 10 a du mal à se nourrir. 70 places Un pass sanitaire vous sera demandé pour accéder à l’événement. Retrouvez le programme complet sur : [bxmet.ro/festivalzz](https://inscription.bordeaux-metropole.fr/festival-zz-du-19-au-28-novembre-2021-conferences-et-tables-rondes) et sur les réseaux sociaux de Bordeaux Métropole.

Entrée libre sur inscription

Table ronde organisée pour réduire le gaspillage alimentaire avec des initiatives locales

Hôtel de Bordeaux Métropole 25 rue jean fleuret Bordeaux Mériadeck Gironde



