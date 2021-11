Festival ZZ : Bordeaux Métropole s’engage pour le zéro déchet, zéro gaspi Hôtel de Bordeaux Métropole, 23 novembre 2021, Bordeaux.

Hôtel de Bordeaux Métropole, le mardi 23 novembre à 18:30

**Réduire la quantité de déchets, un défi pour la métropole** ————————————————————- Pour cette seconde édition, plus de 250 animations ouvertes au grand public seront réparties sur l’ensemble du territoire. C’est également l’occasion pour les citoyens de se questionner sur leurs habitudes en tant que consommateur. **Bordeaux Métropole est en cours d’élaboration de son plan déchets avec l’objectif ambitieux de réduire de 15% la quantité produite par chaque habitant, c’est-à-dire passer de 517 kg à 440 kg à l’horizon 2030.** Parmi les pistes envisagées, la valorisation des déchets constitue un levier important. C’est pourquoi la métropole, qui se veut exemplaire en matière de zéro gaspillage, a d’ores-et-déjà mis en place des écopoints et un espace de réemploi sur son territoire. ### **Le festival ZZ** L’une des ambitions du festival est de proposer aux habitants des outils concrets, des démonstrations pour valoriser, recycler et trier correctement ce qui peut ressembler de prime abord à un « déchet ». Quelques exemples : comment fabriquer soi-même sa peinture naturelle, ses produits cosmétiques et ménagers, comment récupérer un composteur et s’initier aux techniques de compostage, comment sensibiliser les étudiants au gaspillage alimentaire, quelles sont les lieux solidaires pour déposer et/ou acheter des livres, des vêtements … ### Parmi les temps forts est organisée le 23 novembre, à 18h30 une Table-ronde sur « Les enjeux du zéro déchet dans les grandes métropoles » en présence de : ### **Alain Anziani** & **Patrick Labesse** (Bordeaux Métropole), **Mahel Coppey** (Nantes Métropole) et **Laurent Hamon** (Rennes Métropole) – Animation par **Isabelle Camus (Jugeote, le média qui en a !)** **à l’Hôtel de Bordeaux Métropole ou en direct sur les réseaux sociaux.** Le programme complet du Festival qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, coordonnée en France par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) est à retrouver sur : [https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/Festival-ZZ](https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/Festival-ZZ)

Entrée libre sur inscription en présentiel ou en distenciel

Du vendredi 19 au dimanche 28 novembre, BX Métropole organise le Festival ZZ destiné à mettre en lumière les nombreuses initiatives en matière de prévention, de réduction & de valorisation des déchets

Hôtel de Bordeaux Métropole 25 rue jean fleuret Bordeaux Mériadeck Gironde



