Festival ZOOM#8 La Cérémonie du chocolat Théatre Ouvert, 25 mai 2023, Paris.

Le jeudi 25 mai 2023

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrée libre sur réservation

La Cérémonie du chocolat brosse le portrait d’un groupe d’adolescents – encadrés par des parents imparfaits.

Ces tous jeunes gens sont saisis dans l’instant où surgissent en eux la passion amoureuse et le désir physique. Quittant définitivement l’enfance, ils sont tour à tour bouleversés par les tremblements du corps, parfois désespérés de ne pas rencontrer la réciprocité, déterminés en tout cas dans l’affirmation de leur orientation sexuelle.

Ils sont également traversés par la question du futur, inquiets du délitement du monde que les adultes vont leur laisser en héritage.

C’est donc bien à un rite de passage que nous assistons, rite plein de questionnements et de violence mais porté par un souffle poétique et une immense pulsion de vie.

© Paul Desveaux

J’ai essayé de ne plus te parler. De ne plus te regarder. De ne plus te voir. J’ai escaladé des montagnes, j’ai couru des marathons. J’ai nagé jusqu’à l’asphyxie. J’ai passé des nuits à boire et des nuits à pleurer. J’ai vomi. Je me suis scarifié. Me voici devant toi, enfantin, vulnérable. Sarah, je ne peux pas ne pas t’aimer. Je suis ce que je suis. Je suis ce qu’on a fait de moi. Maintenant je vais fermer les yeux. Si tu ne veux pas de moi, disparais dans les ténèbres. Mais si tu crois que tu peux m’aimer, je veux dire, apprendre à m’aimer, tel que je suis, cabossé, vulnérable, alors, alors, ne bouge pas.

Production Studio – ESCA (École Supérieure de Comédien.ne.s par l’Alternance)

Texte et mise en espace Jean-René Lemoine

Avec Jasmine Cano, Amandine Doistau, Aurélien Fayet, Gaspard Gevin-Hié, Noémie Moncel, Vincent Odetto, Léa Constance Piette, Altynay Tuganbekova, Baptiste Znamenak

Durée : 1h20 Grande Salle

Théatre Ouvert 159 Avenue Gambetta 75020 Paris

Contact : http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/la-ceremonie-du-chocolat/ 0142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/ http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/la-ceremonie-du-chocolat/

Paul Desveaux