. payant De 4€ à 6€ Ce texte s’inscrit dans Quartiers Libres, projet d’enquête théâtrale menée auprès des travailleur.se.s. C’est la possibilité́ de parler d’une ville, de sa périphérie, des différences sociales et politiques que le travail fabrique. Quartiers Libres est une constellation en devenir de textes écrits par Guillaume Cayet qui, dans la proximité́ d’une lecture à voix haute, parviennent à donner corps aux travailleurs invisibilisés. Quartiers Libres #3. Enquête sur les travailleurs du corps enseignant Entretiens réalisés par Guillaume Cayet et Julia Vidit avec le concours d’enseigant.es en fonction et retraité.es, d’AESH, de psychologues scolaires, de proviseurs et proviseurs adjoints en lycée, de CPE, d’assistantes sociales à l’Edcucation Nationale, de SUD Education Lorraine, de formateurs à l’INSPE Lorraine et d’agents du Rectorat de l’Académie Nancy-Metz. Texte Guillaume Cayet Lecture Julia Vidit Crédit photographie : Jeanne Dreyer PRODUCTION Théâtre de la Manufacture – CDN Nancy Lorraine Durée : 55 m Petite Salle Théatre Ouvert 159 Avenue Gambetta 75020 Paris Contact : https://theatre-ouvert.mapado.com/event/182380-festival-zoom-8-information-preoccupante 0142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/ http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/information-preoccupante/

