Festival ZOOM#8 Drame bourgeois Théatre Ouvert, 23 mai 2023, Paris.

Le mardi 23 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif Plein : 6€

Tarif Réduit : 4€

Tarif avec la Carte TO : Gratuit

C’est Louis et L.

C’est deux solitudes.

C’est deux itinéraires, deux errances entre deux saisons, entre deux villes, entre deux histoires.

Ils pourraient s’aimer, mais ils ne se connaissent pas.

Et déjà ils se séparent.

EXTRAIT DE TEXTE :

L. – On aurait

Qui aurait proposé?

On aurait pris un café

LOUIS – Rue des Saints Pères.

Je ne sais pas

Qui a proposé

L. – Je ne prends jamais les initiatives.

Vous me l’auriez reproché

Je n’envoie pas les messages je n’en vois pas l’intérêt

Je ne me fais pas désirer je me fais peur

C’est pour ça que je fuis les responsabilités, les prises de partis, les prises de décisions, les prises

Je fuis comme l’eau. Sinon je court-circuite.

Texte et mise-en-espace Padrig Vion

Avec Louis Battistelli, Lomane de Dietrich

Durée : 1h30 – Grande Salle

Théatre Ouvert 159 Avenue Gambetta 75020 Paris

Contact : https://theatre-ouvert.mapado.com/event/182373-festival-zoom-8-drame-bourgeois 0142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/ http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/drame-bourgeois/

TO