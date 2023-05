Festival ZOOM#8 Conversation entre Jean ordinaires Théatre Ouvert, 2 juin 2023, Paris.

Du vendredi 02 juin 2023 au samedi 03 juin 2023 :

Dans notre monde inachevé, on trouve des JEAN. Des Jean-François Auguste, des Jean-Claude Pouliquen, des Jean-Sébastien Bach, des Jean foutre, des Jean Siberg, des Jean-Luc Godard, des Jean-Philippe Smet, des Jean-René Lemoine, des Jean-Baptiste Poquelin, des gros Jean comme devant, des Jean-Charles de Castelbajac, des Jean Jaurès, des Jean Dubuffet… et Jean passe.

Dans notre monde Rubik’s cube on aperçoit des

carrés vides, des portes d’entrée et de sortie, on regarde la réalité au

sérieux, on l’expérimente, on tente de ne pas s’aplatir devant elle, et

on ne dit pas « c’est normal ».

Parce que, franchement, qu’est-ce que la normalité ? Une place de

choix dans une étude statistique ? Une « chose » quantitative et

objectivable ? Une adaptation réussie ? Une injonction sociétale ? Une

efficacité au bonheur ? Une facilité évidente à accepter les règles du

jeu ? Une aptitude à garder une humeur égale ? Mens sana in corpore

sano? Un gout prononcé pour les idéologies dominantes ? Une

dissimulation efficace de ce qui dépasse, de ce qui pousse de travers,

de ce qui s’en va battre la campagne ? Un espace commun vers lequel

tendre ? Un vœu triste et gris ? Un réconfort

sucré-marshmallow-Barbe-à-Papa ? Une confusion héréditaire ? Une

pauvreté d’esprit, plus précisément, un manque d’imagination ? Un

mensonge répété à l’envie, à n’en plus finir, à n’en plus pouvoir ? Une

carabistouille ? Un bobard ? Des balivernes ? Des sornettes ? Des

fadaises ? Une niaiserie ? Une insulte ? Une calamité ? La Hess,

miskine, elle n’existe pas !

Jean-François et Jean-Claude se connaissent depuis 18 ans.

Depuis leur début, l’un joue le rôle tantôt du metteur-en-scène, tantôt

du souffleur, l’autre joue le rôle de l’acteur. Aujourd’hui le projet

est de les mettre face-à-face, tête-bêche, cul et chemise sur un plateau

parce que le moment est venu de voir comment ça tonne deux JEAN

ordinaires qui se baladent de répliques en répliques en bord de mer, en

front de scène.

Théatre Ouvert 159 Avenue Gambetta 75020 Paris

