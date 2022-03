Festival ZOOM à Théâtre Ouvert #7 Trois fois Saly Théâtre Ouvert Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival ZOOM à Théâtre Ouvert #7 Trois fois Saly Théâtre Ouvert, 21 mai 2022, Paris.

Trois fois Saly est l’itinéraire de trois femmes. Trois travailleuses du « care » (soin). Trois monologues qui s’entrecroisent pour raconter, chacun à leur façon, le quotidien de trois Saly. La première est cadre de service à l’hôpital public, la deuxième est auxiliaire de vie, la troisième est femme de chambre … Leurs chemins, au fur et à mesure de la pièce, se croiseront quand, en ville, une manifestation ayant comme mot d’ordre « Le silence des tâches » sera annoncée. Ce texte s’inscrit dans Quartiers Libres, projet d’enquête théâtrale sur les travailleur·ses développé par Julia Vidit, directrice du Théâtre de la Manufacture – CDN Nancy Lorraine. Quartiers libres donnera lieu à une constellation de pièces écrites par Guillaume Cayet et dans quelques années, à une fresque sur les modifications du travail mise en scène par Julia Vidit. Texte Guillaume Cayet

Texte Guillaume Cayet

Avec Marie-Sohna Condé Durée : 1h

