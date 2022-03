Festival ZOOM à Théâtre Ouvert #7 Lettre à moi (plus tard) Théâtre Ouvert Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival ZOOM à Théâtre Ouvert #7 Lettre à moi (plus tard)
Le vendredi 20 mai 2022

NINE est aux portes de la trentaine. Elle replonge dans ses journaux intimes écrits lorsqu'elle avait une dizaine d'année. Dedans y est raconté son quotidien de pré-adolescente au début des années 2000 : le passage à l'euro, son entrée au collège, ses premiers désirs, son admiration pour Britney Spears, mais aussi sa confrontation à la dépression de son père et les disputes fréquentes de ses parents. Dans des « lettres à moi plus tard », Nine petite se demande si elle deviendra un jour actrice, et si elle aura un mari et des enfants. De son côté, NINE grande tente d'organiser sa vie et sa saisir le trouble qu'elle traverse face aux injonctions sociales qui entourent sa vie d'adulte. Ses rêves d'enfants sont-ils fabriqués par la société ? Comment à la fois y être fidèle, et toutefois réussir à s'en émanciper ?
Durée : 1h15
Théâtre Ouvert
159 avenue Gambetta
Paris 75020

