Festival ZOOM à Théâtre Ouvert #7 Borderline love Théâtre Ouvert, 12 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 12 mai 2022 au vendredi 13 mai 2022 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

Une jeune fille confie sa vie à une autrice. Son amoureux l’a quitté pour ne plus subir son amour dangereux et violent — le seul qu’elle connaisse, et elle veut trouver les mots pour s’adresser à lui.

Elle a été élevée par un père psychopathe et misogyne, et une mère victime de sa beauté et du harcèlement constants des hommes. Elle veut raconter de quelle façon les femmes se passent l’amour comme une maladie, à force d’abus et de temps passé davantage à survivre qu’à vivre. Borderline Love sera son dernier geste pour le récupérer et lui faire comprendre. Il devra devenir une pièce si grande et si inoubliable qu’il ne pourra pas l’ignorer et lui pardonnera fatalement.

EXTRAITS

« Quand on pisse sur une prise électrique on se plaint pas ensuite.

Bah oui c’est ça m’aimer c’est pisser sur une prise électrique.

Au début ça soulage mais après tu regrettes.

Rigole pas, c’est EXACTEMENT ça. »« Il y a des femmes je sais… elles disent qu’on est pas des objets. Que les femmes ne sont pas des objets.

C’est parce qu’elles sont moches.

Ce n’est pas être un objet qu’être l’objet d’un désir.

Un couteau aussi c’est un objet mais c’est dangereux et tout le monde craint les couteaux.

Je suis un objet dangereux, un objet du désir dangereux et je n’ai peur de rien.

Ni de la viande, ni du couteau… »

Texte Laurène Marx

Mise en scène Fanny Sintès

Création sonore Nils Rougé

Avec Ella Benoit, Laurène Marx, Jeanne Monot, Fanny Sintès

Durée : 1h30 (estimée) Petite Salle

Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta Paris 75020

Contact : 0142555550 resa@theatreouvert.com http://www.theatre-ouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://twitter.com/TheatreOuvert

Théâtre

Date complète :

©DR