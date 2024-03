Festival ZOOM #9 : Timlideur (une histoire de militantisme) sur la scène du Théâtre Ouvert Théâtre Ouvert Paris, lundi 13 mai 2024.

Du lundi 13 mai 2024 au mardi 14 mai 2024 :

lundi, mardi

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

De 4 à 6 euros.

Une pièce à découvrir sur la scène du Théâtre Ouvert !

Le personnage principal de cette fiction documentaire est un jeune étudiant qui vit en France. Il a des convictions. Il voit dans l’écologie une cause mondiale et rassembleuse, le grand combat du XXIe siècle. Pourtant et malgré toute sa bonne volonté, jamais il ne s’est engagé physiquement pour une cause politique. Un matin d’avril, ce jeune homme sans histoire se retrouve catapulté par erreur à un poste à hautes responsabilités dans ce qui sera la plus grande opération de désobéissance civile écolo jamais organisée en France.

Texte et mise en scène Grégoire Vauquois

éd. Tapuscrit | Théâtre OuvertAvec Tristan Allam, Lucile Chikitou, Nicolas de Gélis et Grégoire Vauquois (en alternance), Claire-Lyse Larsonneur, Arthur Quelven

Création lumières Thibaut Wojtkowski

Création son, création musicale Nicolas de Gélis

Scénographie Rachel Testard

Théâtre Ouvert 159 Avenue Gambetta 75020

Contact : http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/timlideur-une-histoire-de-militantisme/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/timlideur-une-histoire-de-militantisme/

nr