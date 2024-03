Festival ZOOM #9 : Sans modération(s), une pièce à admirer au Théâtre Ouvert Théâtre Ouvert Paris, samedi 18 mai 2024.

Le samedi 18 mai 2024

de 18h00 à 19h00

.Tout public. payant

De 4 à 6 euros.

Un texte d’Azilys Tanneau (Lansman Éditeur). On doit la mise en voix à Jean-Baptiste Tur !

Quelque chose s’est brisé dans la mécanique bien huilée de la vie d’Alexa, modératrice de contenus pour un grand réseau social dont le fondateur semble visiblement dépassé par son succès. Comment tenter d’expliquer qu’elle en arrive à cacher la nature de son travail à son compagnon et à virer elle-même dans une violence irrépressible ?

Dans le huis clos du bureau sous tension où elle travaille, elle n’est pourtant pas la seule à subir moralement les conséquences de cette prise directe et incessante avec les sept péchés capitaux numérisés. Lili, Marc, ses collègues les plus proches, ont tous leur stratégie pour supporter la violence quotidienne et les apparitions qui envahissent l’open space pour jouer devant leurs yeux ce que l’on tient d’habitude à distance, loin derrière nos écrans.

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020

Contact : http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/sans-moderations/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/sans-moderations/

nr