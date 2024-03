Festival ZOOM #9 : Debout, la joie au Théâtre Ouvert Théâtre Ouvert Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 20h00 à 21h15

.Tout public. payant

De 4 à 6 euros.

A découvrir sur la scène du Théâtre Ouvert !

Le ressac de la mer étreint le mouvement de Debout, la joie.

Son flux caresse, lamine, charrie, creuse et polit, emportant le lecteur dans une valse des pronoms, des voix et des identités.

Au bouleversement de la rencontre avec l’œuvre de l’écrivain Mathieu Riboulet – dont le texte résonne ici comme un hommage –, la voix narrative tresse un dialogue, questionnant le lecteur : « Que produit la littérature face au travail du temps, de la mémoire, du deuil et de l’amour ? »

Conversation entre les morts et les vivants, Debout, la joie, travaille au dépouillement et à l’épure de l’écriture, à son archéologie même, affirmant le geste littéraire comme celui du lieu possible d’une Fraternité.

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020

Contact : http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/carte-blanche-a-stanislas-nordey-debout-la-joie-de-david-leon/ +33142555550 resa@theatreouvert.com

©Christophe Raynaud de Lage