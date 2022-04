Festival ZOOM #7 à Théâtre Ouvert Théâtre Ouvert, 14 mai 2022, Paris.

En résidence au Foyer de Jeunes Travailleur·se·s des Hauts de Belleville depuis le mois de janvier, la poétesse et artiste Sonia Chiambretto va partager le quotidien de ces jeunes travailleur·se·s. pendant la période du Ramadan ( 2 avril-2 mai ).

Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 20h00 à 21h00

payant Tarif plein : 6€ Tarif Réduit : 4€ Tarif avec la Carte TO : Entrée libre

Jeûne, cuisine, rupture du Ramadan ou « Iftar », le soir, aux alentours de 20 heures 30, hospitalité, fêtes mais pas trop, discussions, rires, partage d’expériences autour de la table, point de nouvelles rencontres et de nouveaux récits dans l’espace imaginaire de l’interlangue culinaire. À cette occasion, elle invite l’artiste et poète Yoann Thommerel pour une rupture de jeûne.

YOANN THOMMEREL

« Les 100 meilleures recettes de la Hess »

Mixant poésie, vraies recettes, dialogues, témoignages, commentaires web à la sauce samouraï…, « Les 100 meilleures recettes de la Hess » est une plongée dans l’alimentaire low cost, inventif et généreux en temps de crise. Dans une langue tour à tour spicy, juicy, crunchy ou crispy, s’y invente quelque chose comme un kit de survie poétique pour faire face aux galères et ne pas se priver de se régaler, quand bien même on serait ric-rac niveau argent.

Théâtre Ouvert 159 Avenue Gambetta Paris 75020

Contact : http://www.theatre-ouvert.com 0142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://twitter.com/TheatreOuvert http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/jeunes-%f0%9f%8c%99%f0%9f%99%8f%f0%9f%8f%bd%e2%9d%a4%ef%b8%8f/ Informations sur le spectacle

JEÛNES

DR