88000 Fête Régionale du livre Jeunesse.

Une vingtaine d’auteurs, illustrateurs et éditeurs invités sillonneront le département et la région autour de Nancy pour aller à la rencontre du jeune public au sein de crèches, écoles, collèges et lycées.

Ils dédicaceront leurs ouvrages lors du week-end sous chapiteau dans un décor magique au Parc du Château d’Epinal, notre nouveau lieu d’implantation.

Au cœur d’un campement nomade, s’enchaineront les fanfares, les chansons, les contes, les spectacles drôles et poétiques, les

histoires, les animations en tout genre !

La programmation sera exceptionnellement riche cette année ! zincgrenadine@aol.com http://www.zincgrenadine.fr/ ZINC GRENADINE

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

