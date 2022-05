Festival Zik à gogo Pludual, 16 juillet 2022, Pludual.

Festival Zik à gogo Terrain des sports Camazen Pludual

2022-07-16 – 2022-07-16 Terrain des sports Camazen

Pludual Côtes d’Armor

Festival Zik A Gogo avec Les Souillés de fond de cale, Flashback station 4, Aurélien Liennel et Gérard Jaffrès. nLes Souillés, ce sont 5 musiciens et chanteurs originaires des Côtes d’Armor qui carburent à l’humour et à l’énergie, balayant toute morosité sur leur passage, 30 années d’escales embrumées et plus de 1000 concerts. Après avoir interprété des chants traditionnels, ils ont, au fil des années, composé leurs chansons, tout en continuant le collectage. Le répertoire est basé sur des chants de marins iodés, parfumés au rhum, mais aussi des mélodies, dans la pure tradition maritime. nFlashback station 4, groupe fondé en 1997, est la réunion de deux guitaristes-chanteurs, Patrice et Claude, compères depuis plus de 30 ans, qui retournent sur les traces des groupes mythiques anglo-saxons des 60s et 70s. nConcerts et feu d’artifice. nGérard Jaffrès, auteur-compositeur-interprète, parcourt les côtes de sa Bretagne natale l’été, et l’hiver les villes et villages de Belgique, sa terre d’adoption où il vit depuis 1973. Sur une musique entre rock celtique et variété pop aux accents folk, il décrit l’ambiance de la Bretagne avec des images amusantes sous forme de cartes postales . Il y raconte les histoires et les légendes de sa région du Léon (Nord-Finistère). À la fois pleines d’humours et de traditions, mais aussi très poétiques et tendres, les compositions personnelles de l’artiste nous emmènent dans sa région finistérienne. nAurélien Liennel est autodidacte, chanteur et multi-instrumentiste (batterie, accordéon, claviers) et travaille essentiellement à l’oreille, à la manière des sonneurs traditionnels. nRestauration sur place. Réservations conseillées dans les commerces de Pludual et au PMU de Lanvollon.

cdfpludual@gmail.com

Festival Zik A Gogo avec Les Souillés de fond de cale, Flashback station 4, Aurélien Liennel et Gérard Jaffrès. nLes Souillés, ce sont 5 musiciens et chanteurs originaires des Côtes d’Armor qui carburent à l’humour et à l’énergie, balayant toute morosité sur leur passage, 30 années d’escales embrumées et plus de 1000 concerts. Après avoir interprété des chants traditionnels, ils ont, au fil des années, composé leurs chansons, tout en continuant le collectage. Le répertoire est basé sur des chants de marins iodés, parfumés au rhum, mais aussi des mélodies, dans la pure tradition maritime. nFlashback station 4, groupe fondé en 1997, est la réunion de deux guitaristes-chanteurs, Patrice et Claude, compères depuis plus de 30 ans, qui retournent sur les traces des groupes mythiques anglo-saxons des 60s et 70s. nConcerts et feu d’artifice. nGérard Jaffrès, auteur-compositeur-interprète, parcourt les côtes de sa Bretagne natale l’été, et l’hiver les villes et villages de Belgique, sa terre d’adoption où il vit depuis 1973. Sur une musique entre rock celtique et variété pop aux accents folk, il décrit l’ambiance de la Bretagne avec des images amusantes sous forme de cartes postales . Il y raconte les histoires et les légendes de sa région du Léon (Nord-Finistère). À la fois pleines d’humours et de traditions, mais aussi très poétiques et tendres, les compositions personnelles de l’artiste nous emmènent dans sa région finistérienne. nAurélien Liennel est autodidacte, chanteur et multi-instrumentiste (batterie, accordéon, claviers) et travaille essentiellement à l’oreille, à la manière des sonneurs traditionnels. nRestauration sur place. Réservations conseillées dans les commerces de Pludual et au PMU de Lanvollon.

Terrain des sports Camazen Pludual

dernière mise à jour : 2022-05-13 par