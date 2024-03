FESTIVAL ZIK’ A BAYON Centre culturel Henri Gaudel Bayon, samedi 6 avril 2024.

FESTIVAL ZIK’ A BAYON Centre culturel Henri Gaudel Bayon Meurthe-et-Moselle

Samedi

Le festival Zik’à Bayon aura lieu ce samedi 1er avril 2024 à 19h30 au Centre culturel Henri Gaudel. Au programme: Jabba 360, et du rock avec les Blue Monday et Amnésie Locale. Intermèdes percussions.

Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:30:00

fin : 2024-04-06

Centre culturel Henri Gaudel 10 Rue des Hauts Fossé

Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est ecolemusique.bayonnais@gmail.com

