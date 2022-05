Festival “Zicos du Larzac” L’Hospitalet-du-Larzac, 18 juin 2022, L'Hospitalet-du-Larzac.

Festival “Zicos du Larzac” L’Hospitalet-du-Larzac

2022-06-18 – 2022-06-18

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

EUR L’Hospitalet-du-Larzac Au programme des concerts :

1. Musiciens talentueux, dont 2 anciens de “Reggl’yss”, PPZ chante le partage et la solidarité à travers des compos reggae, ska, funky et blues-rock. Jusqu’au bout de la nuit ;

2. En 1982, quelques potes de L’Hospitalet, Lapanouse et Millau se lancent un défi afin de créer une fanfare dans le Sud Aveyron. 40 ans après, des musiciens du village se joignent à quelques fanfarons historiques avec une musique festive allant du rock au Dixie et à la chanson, le Bee New (L’Abeille nouvelle), est de retour ;

3. 5 Brass + One : New Orléans / Charleston / Dixie / Brassens en Jazz

4. Percussions brésiliennes, Samba Mio chante, danse et vous fait vibrer tout l’après midi entre les différents sites du festival ;

5. Three Cotton Bluesers and The Washing Machine (Les Tricotons) : Jazzy-Frenchie-blues-vintage, Boléros-Calypso ;

6. Mescladis, Le Coeur d’hommes du Larzac. Chants polyphoniques du monde ;

7. Scène “Découvertes” avec 3 formations régionales :

Karstic Peacock / Nous Garonne / Dixie Servian Music School

Restauration, Buvette, et camping sur place. Circulation piétons.

De 15 h à 02 h / dans différents endroits de l’Hospitalet du Larzac : L’Ayral, Le Barry, La Fontaine, Dr Raynal, Place de l’Eglise, Salle des Fêtes

80 zicos se sont donnés rendez-vous pour une journée musicale de folie!

+33 7 84 29 63 82

Foyer Rural de l’Hospitalet du Larzac

L’Hospitalet-du-Larzac

