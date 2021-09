Festival Zero Waste Marseille Le TALUS, 2 octobre 2021, Marseille.

Festival Zero Waste Marseille

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Le TALUS

Et si, le temps d’un week-end, Marseille s’imaginait sans déchets ? Zero Waste Marseille souhaite réunir autour d’un événement convivial et ludique les habitants, les associations, les entrepreneurs et les collectivités, acteurs du mouvement zéro déchet au niveau local. Nous souhaitons que chacun puisse profiter de ce moment de rencontre et d’échange pour se questionner sur les moyens d’agir dans notre ville, pour que l’action individuelle devienne collective. Le festival Zero Waste Marseille se veut ouvert à tous les marseillais, parce que les problématiques que nous soulevons et les solutions que nous promouvons nous concernent tous. Zero Waste Marseille se donne pour objectif d’aborder tous les aspects de la démarche zéro déchet et zéro gaspillage : · REFUSER, car le « meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas » · RÉDUIRE notre consommation et notre production de déchets · RÉUTILISER pour donner une seconde vie ou allonger la durée de vie de nos biens · RECYCLER privilégier les matières recyclables et adopter les bons gestes de tri · COMPOSTER, valoriser nos bio-déchets et réduire le gaspillage alimentaire Ces sujets seront traités sous différents formats (ateliers, conférence, débat, projection,…) en valorisant les acteurs de notre territoires (associations, start-up, citoyens engagés, …). En continu de 12h à 19h sur les 2 jours: – Animations enfants : Chasse aux trésors, divers jeu en bois, rentrée Zéro déchet, etc… – Ateliers DIY en continu (Fais le toi-même): – Atelier produits cosmétiques avec Les Flamants Verts : shampoing solide, déodorant, dentifrice, baume à lèvres, barre nettoyante visage ou bougie – Atelier Couture avec les Coeurs de Cagole : fabrique ta serviette hygiénique lavable – Atelier Repair’ Café : Samedi c’est ateliers thème INFORMATIQUE (dépannage d’ordinateur, matériel et logiciel); Dimanche c’est ateliers thème PETIT ELECTRO-MÉNAGER (machine à café, fer à repasser, grille-pain, mixeur, …) – Atelier Low-Tech : construire un banc en palettes recyclées avec les Low-Tech et réfugié.es -Atelier Champignon : atelier de confection de substrat sur marc de café propre à la pousse de champignons. Atelier vélo : auto-réparation participatif et solidaire pour bichonner vos vélos avec Vélocène – Marché de créateurs zéro déchet avec: Atelier Cribili Cagole Nomade Lazarius Workshop La Traversée Cosmétique Sauvage Comme Avant Objet Simplicité – Village des associations avec: Les Alchimistes Greenminded Day by Day Karine&Rosaly 1 déchet par jour Surfrider Bouches-du-Rhône Bazar Naturel Recyclerie Sportive Bazar Naturel Boc’Drive Incassable Vita Nuova Super Cafoutch’ Le Talus (La Recyclerie) Projections de documentaires en continu Deux sessions de Fresque des déchets: 12h30 à 15h30 et 15h30 à 18h30. Deux sessions de Fresque du Climat (avec Alternatiba): 15h30 à 18h30 (sam. et dim.) En plus le samedi → Table ronde : « Comment ancrer notre territoire dans une politique Zero Waste ? » avec : Juliette Franquet (directrice de Zero Waste France), Sébastien Barles (Adjoint à l’environnement de la Ville de Marseille), un représentant de la Métropole Aix Marseille Provence, Alix Puzenat (Ecoscience Provence), Lorraine Guers (Les Alchimistes Marseille) Animé par Guylaine Idoux (Marcelle) Concerts : -**Batucada ethno-urbaine Gaia’Z Onda** -**Cumbia Chicharra** de 19h30 à 21h30 Une corde vocale vibre, le corps résonne, et le cri se libère en secouant tout sur son passage. « El Grito » (le cri), 4ème album de la Cumbia Chicharra, est arrivé comme cela, du fond du cœur et à pleine puissance. Comme un orgasme, une délivrance, une transe collective ou une clameur de résistance… un cri pour chaque étape de la vie. En plus le dimanche → Conférence de M. et Mme Recyclage: “Les Limites du Recyclage” de 17h30 à 19h30 Concerts – **Afrimayé** de 14h30 à 15h30 Ce chœur d’une cinquantaine de chanteurs, dirigé par Alexandra Satger, développe depuis plusieurs années un répertoire de chants créoles et afro-caribéens traditionnels, chants de liesse, chants de travail, chants sacrés, chants d’un quotidien partagé. DJ set avec : **DJ BOOM BOOM DANS TON CŒUR** de 19h30 à 21h30 Dj Boom Boom dans ton Cœur à été pendant dix ans le Disque Jockey ré-sident des Douches Municipales d’Yste-en-Boule. Il a mixé avec les plus grands Charles Tox, David Bêtta, Skrollex sur les plages de Mique-aux Noces tout l’été. Il a également produit plusieurs remix pour Britney Stire, Lady Gogol,et Aphte Punk. Ce soir après une tournée de 6 jours dans la banlieue de Losse-en- Gelaisse, il est là pour toi avec un mix éclectrique (rock/funk/afro-beat/élec- tro/tropical/hop…) ! Programmation détaillée accessible sur le site internet : [https://www.zerowastemarseille.org/festival-zero-waste…/](https://www.zerowastemarseille.org/festival-zero-waste…/) Pass sanitaire obligatoire. On compte sur vous pour respecter les gestes barrières et distanciations Restauration & bar sur place avec Le Talus, La Cantina. La Cantina est une cantine mobile qui propose des plats créés à partir de fruits et légumes invendus. Entrée libre, adhésion obligatoire à prix libre à Zero Waste Marseille Ne faites pas la queue ! Adhérez en ligne dès maintenant : [https://www.helloasso.com/…/zero-waste…/formulaires/1](https://www.helloasso.com/…/zero-waste…/formulaires/1)

Entrée libre, adhésion obligatoire à prix libre à Zero Waste Marseille

♫♫♫

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille Marseille Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T12:00:00 2021-10-02T22:00:00;2021-10-03T12:00:00 2021-10-03T22:00:00