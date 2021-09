Festival zéro déchets Bagnères-de-Bigorre, 29 septembre 2021, Bagnères-de-Bigorre.

Festival zéro déchets 2021-09-29 – 2021-10-02 Déchetterie de la Gailleste, Médiathèque, rue Alsace Lorraine BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Programme :

Mercredi 29

9h à 12h et 14h à 17h : Les déchets verts de plantes toxiques

Déchetterie de la Gailleste

Jeudi 30 septembre

16h00- 17h00 et 17h15 – 18h15 : Atelier Furoshiki (sur inscription)

Aux Créas de Valy

Médiathèque de Bagnères de Bigorre

Samedi 2 octobre

9h00 – 13h00 : Scénettes humoristiques dans la ville (Recyclo Loco)

4 rue Alsace Lorraine

0900 – 14h00 : Course au trésor

(Recyclo Loco – Symat )

4 rue Alsace Lorraine

Organisé par le SYMAT

Aujourd’hui, chaque français produit en moyenne 580 kg de déchets ménagers et assimilés par an (chiffres ADEME 2020). C’est le double par rapport aux quantités émises en 1980 ! Nous achetons de plus en plus de produits éphémères et trop emballés… Il est temps de changer ces comportements afin de diminuer la pollution liée au traitement de ces déchets (transport, enfouissement, incinération), d’en réduire les coûts et d’économiser nos ressources naturelles.

Venez découvrir des solutions pour réduire vos déchets au quotidien : de l’évènement sportif à l’évènement culturel en passant par différents ateliers ou des ramassages de déchets, expérimentez en toute convivialité.

https://www.symat.fr/

Programme :

Mercredi 29

9h à 12h et 14h à 17h : Les déchets verts de plantes toxiques

Déchetterie de la Gailleste

Jeudi 30 septembre

16h00- 17h00 et 17h15 – 18h15 : Atelier Furoshiki (sur inscription)

Aux Créas de Valy

Médiathèque de Bagnères de Bigorre

Samedi 2 octobre

9h00 – 13h00 : Scénettes humoristiques dans la ville (Recyclo Loco)

4 rue Alsace Lorraine

0900 – 14h00 : Course au trésor

(Recyclo Loco – Symat )

4 rue Alsace Lorraine

dernière mise à jour : 2021-09-23 par