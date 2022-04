Festival zero déchet Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Marne

Festival zero déchet Aÿ-Champagne, 7 mai 2022, Aÿ-Champagne. Festival zero déchet Aÿ-Champagne

2022-05-07 – 2022-05-07

Aÿ-Champagne Marne Aÿ-Champagne Marne Dans le cadre du budget participatif lancé par la commune d’Ay Champagne, l’association Zéro Déchet de la grande Vallée de la Marne organise son premier festival pour petits et grands. é à la maison de Mareuil-Sur-Aÿ pour se questionner sur les moyens d’agir dans notre ville, pour que l’action individuelle devienne collective. Le 8 mai se tiendra également sur place, é é – é ‘ ÿ . Ville d’Aÿ-Champagne.

Nous aurons le plaisir de clôturer la première journée avec une ᴄᴏɴғéʀᴇɴᴄᴇ ᴠʀᴀᴄ ᴇᴛ ᴢéʀᴏ ᴅéᴄʜᴇᴛ ᴀɴɪᴍéᴇ ᴘᴀʀ ᴊéʀéᴍɪᴇ ᴘɪᴄʜᴏɴ, conférencier, auteur à succès, à l’origine de plusieurs ouvrages dont «la famille presque zéro déchet – ze guide». Famille Zero Dechet é ‘ , :

〰 La troupe LeMitch Impro

〰 La compagnie Le Caribou Volant / Yapado Yapadam // L’écolo tour du caribou volant en Montgolfière

〰 La fanfare de Médecine de Reims Les Boules de Feu à é à é é , :

〰 La Ressourcerie Récup’R et le RepairCafe51 é é é , des artisans locaux. marne@zerowastefrance.org Aÿ-Champagne

dernière mise à jour : 2022-04-23 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts S.I.T Partagé de la MarneS.I.T Partagé de la Marne

Détails Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne, Marne Autres Lieu Aÿ-Champagne Adresse Ville Aÿ-Champagne lieuville Aÿ-Champagne Departement Marne

Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ay-champagne/

Festival zero déchet Aÿ-Champagne 2022-05-07 was last modified: by Festival zero déchet Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne 7 mai 2022 Aÿ-Champagne Marne

Aÿ-Champagne Marne