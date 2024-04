Festival Yoga & Musique 2024 2ème édition La Pause Bien-être Brebotte, vendredi 7 juin 2024.

Festival de Yoga & Musique 2024 Pendant 3 jours, vont se succéder des séances de Yoga diverses et variées, entre yoga et danse, entre musique et méditation. Il y en aura pour tous les goûts. Réservez vos places aux séances de votre choix. Avant ou après votre cours, profitez de votre journée au moulin grande salle de repos, promenades en extérieur autour de l’étang. Des collations seront offertes et à disposition tout au long de la journée. Un food-truck sera sur place samedi midi et soir, et dimanche midi. Toute l’équipe de La Pause Bien-être vous accueille pour passer un week-end magique ! 19 19 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 17:00:00

fin : 2024-06-09

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin

Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté pausebienetre90@gmail.com

