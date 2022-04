FESTIVAL YAPAKLÉVIGNES Vigneux-de-Bretagne, 10 septembre 2022, Vigneux-de-Bretagne.

FESTIVAL YAPAKLÉVIGNES Vigneux-de-Bretagne

2022-09-10 17:00:00 – 2022-09-10 02:30:00

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique Vigneux-de-Bretagne

EUR 15 18 Au programme : musique pour tous les goûts, ambiance familiale, soleil et bonne humeur !

Une grande scène et un chill toujours présents pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit

– FLOX (Reggae )

– Les Types A Pied (Chanson française, hip hop swing guinguette )

– Les Kangourous (Ska, hip hop, rock – chanson alternative festive )

– Gilou Modjet Machine (Funky Dance Moumoute )

– Festi-Land au chill (Afro Funky House )

Bar et restauration sur place

Camping à disposition

C’est enfin reparti pour la 4ème édition du festival Yapaklévignes !

https://www.billetweb.fr/yapaklevignes-2022

