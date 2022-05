Festival Yakayalé Pleumeleuc Pleumeleuc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleumeleuc Ille-et-Vilaine Pleumeleuc L’ association Culture & Théâtre de Pleumeleuc organise le festival Yakayalé. Rendez-vous sous le chapiteau installé derrière la mairie et à la salle l’Etincelle. Au programme : spectacle de rue, cirque, théâtre. Vendredi 3 juin, entrée 10€ (à partir de 12 ans) :

à 19h : Spectacle de rue “une corde a vécu”

à 21h : Spectacle clownesque “carré comme un ballon ”

de 22h à minuit : dance floor open (sélections jamaïquaines) Samedi 4 juin, gratuit

Cirque sous chapiteau et théâtre

