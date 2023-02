Festival XL Air -Talensac, 1 juillet 2023, Talensac Talensac.

2023-07-01 – 2023-07-01

Cette année, le festival XL Air , se déroule le 1er juillet 2023 à Talensac !

Au programme :

– 19h00-20h00 : Diamond & Ze Kats

Diamond & Ze Kats est le mélange subtile de 5 personnalités différentes formant une unité totale. Diamond c’est le symbole fort du carreau, rouge, droit, rayonnant. The Kats ce sont les chats de gouttière qui l’accompagne, tantôt jazzman tantôt valets de cœur, de pique et de trèfle.

Ensemble, ils créent un univers unique mélangeant les styles soul pop et funk et n’a qu’un objectif : emmener ses auditeurs dans un optimisme festif.

– 20h30-22h00 : Soldat Louis

Soldat Louis est un groupe de Rock Celtique originaire de Lorient qui mélange la musique traditionnelle de Bretagne avec les instruments classiques du Rock. Le biniou, la cornemuse et la bombarde se mêlent à la guitare électrique, la batterie, le clavier et la basse pour vous faire danser sur des musiques entêtantes que vous connaissez sans doute déjà.

– 22h30-23h30 Cumbia Oui Oui

Groupe franco-mexicain influencé par la cumbia colombienne et la musique du nord du Texas. Un duo énergique rythmé par l’union des cultures de Jud et Damien Schmitt, ex batteur de N’oubliez pas les paroles.

-00h00- 01h00 T-Ranga

T-Ranga est un groupe sénégalo-breton originaire de Brest et composé de 7 musiciens venus du Sénégal et de France. Leur musique est un mélange de Rock, Afro, Reggae, créé à partir des chansons du leader Assane Dieye. Il tourne à travers les festivals et concerts à la recherche d’émancipation.

Réservations : au bureau de tabac de Talensac, au Barakafé de Saint-Gonlay, Au Super U de Montfort-sur-Meu et au Leclerc de Pleumeleuc OU sur internet www.festivalxlair.fr/billetterie

Vous pouvez devenir bénévoles : https://www.festivalxlair.fr/b%C3%A9n%C3%A9voles

Un concours de jeunes talents made in Breizh impulsé par le Centre Créatif Musical de Montfort & Néo Production .

Inscription : https://www.festivalxlair.fr/tremplin

Organisé par Centre Créatif Musical de Montfort et Néo Production.

