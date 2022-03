Festival Xiru Licq-Athérey Licq-Athérey Catégories d’évènement: Licq-Athérey

Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques Licq-Athérey 12 EUR Le festival Xiru commence ce weekend festif avec Enrike Solinis (guitare), Miren Zeberio (violon), Deta Astari, Leire Berasaluze (chant), Pablo Martin Caminero (contrebasse), Dani Garai (percussions) et Mixel Etxekopar, dans l’église du village.

