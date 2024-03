Festival Xiru Gotein-Libarrenx, samedi 30 mars 2024.

Festival Xiru Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

Cette année, Xiru allume une petite lumière en Soule, de Mauléon à Gotein.

À partir de midi des chants arabes enivrants, les acrobaties de Fiston Bidiefono au bar plaza Gizon ; à 15 h instruments et musiques dans le Moyen-Age au royaume Al Andalus à l’église de Libarrenx ; à 16 h mémoire des lieux à Libarrenx ; à 18 h la jota, chant terrien du vent de la Navarre concert à l’église de Gotein ; à 19 h 30 rendez-vous à la salle municipale autour d’un verre ; 21 h chants et musiques de Soule, de Navarre et de Al Andalus à l’église de Gotein ; 23 h bar, musique à danser à la salle de Gotein. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 12:00:00

fin : 2024-03-30

Bourg

Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival Xiru Gotein-Libarrenx a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de Tourisme Pays Basque