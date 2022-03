Festival Xiru Gotein-Libarrenx, 17 avril 2022, Gotein-Libarrenx.

Festival Xiru Gotein-Libarrenx

2022-04-17 10:30:00 – 2022-04-17

Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques Gotein-Libarrenx

10 EUR Le festival Xiru fête, cette année, les 50 ans du premier concert organisé dans la salle communale.

Maddi Oyhénart, Mathieu Mendizabal, Beñat Axiari, Xiberotarrak taldea, Maika Etxekopar, Xiberoots et Mixel Etxekopar vous feront vibrer, rire et chanter avec des chants d’hier et d’aujourd’hui.

Et aussi :

– 10h30 : partie de pelote

– 11h30 : danseurs du village et les autres

– 12h00 : chants dans le village

-13h30 : repas à prendre sur place ou à porter de la maison

– 15h30 : 1972-2022 Kantaldi

Sans oublier les expositions de Maîténa Lougarot et de Jon Garcia, artistes du village, et les photos de Xavier Pinon.

Ambiance et bonne humeur assurées.

Le festival Xiru fête, cette année, les 50 ans du premier concert organisé dans la salle communale.

Maddi Oyhénart, Mathieu Mendizabal, Beñat Axiari, Xiberotarrak taldea, Maika Etxekopar, Xiberoots et Mixel Etxekopar vous feront vibrer, rire et chanter avec des chants d’hier et d’aujourd’hui.

Et aussi :

– 10h30 : partie de pelote

– 11h30 : danseurs du village et les autres

– 12h00 : chants dans le village

-13h30 : repas à prendre sur place ou à porter de la maison

– 15h30 : 1972-2022 Kantaldi

Sans oublier les expositions de Maîténa Lougarot et de Jon Garcia, artistes du village, et les photos de Xavier Pinon.

Ambiance et bonne humeur assurées.

Le festival Xiru fête, cette année, les 50 ans du premier concert organisé dans la salle communale.

Maddi Oyhénart, Mathieu Mendizabal, Beñat Axiari, Xiberotarrak taldea, Maika Etxekopar, Xiberoots et Mixel Etxekopar vous feront vibrer, rire et chanter avec des chants d’hier et d’aujourd’hui.

Et aussi :

– 10h30 : partie de pelote

– 11h30 : danseurs du village et les autres

– 12h00 : chants dans le village

-13h30 : repas à prendre sur place ou à porter de la maison

– 15h30 : 1972-2022 Kantaldi

Sans oublier les expositions de Maîténa Lougarot et de Jon Garcia, artistes du village, et les photos de Xavier Pinon.

Ambiance et bonne humeur assurées.

abotia

Gotein-Libarrenx

dernière mise à jour : 2022-03-25 par