Festival Woodstroc #6 La Mine Ressourcerie, 15 avril 2022, Arcueil.

Festival Woodstroc #6

du vendredi 15 avril au samedi 16 avril à La Mine Ressourcerie

WOODSTROC EST DE RETOUR ! Vous l’avez attendu, il est là !! La 6e édition de notre Festival Woodstroc aura lieu le vendredi 15 et le samedi 16 avril 2022 à La Mine ! Deux jours pour promouvoir la lutte pour la réduction des déchets et le réemploi ! Woodstroc est l’occasion de communier autour des valeurs du réemploi dans une ambiance conviviale et festive. Venez profiter de deux jours de folie à la Mine ! PROGRAMMATION À VENIR ———– INFOS PRATIQUES Lieu : Ressourcerie La Mine, 74 avenue de la convention 94110 Arcueil RER B LAPLACE à 5 minutes à pieds Tarifs : Prévente : 5€ 1 jour / 10€ pack 2 jours Sur place : 7€ 1 jour / 13 € pack 2 jours Gratuit en dessous de 15 ans Billetterie : [[https://www.helloasso.com/…/evenem…/festival-woodstroc-6](https://www.helloasso.com/…/evenem…/festival-woodstroc-6)](https://www.helloasso.com/…/evenem…/festival-woodstroc-6) La Mine est un tiers-lieu associatif dédié au réemploi et à l’innovation sociale, implanté à Arcueil et Gentilly, qui gère une ressourcerie, un bar associatif et un chantier d’insertion. [[https://ressourcerie-la-mine.com/](https://ressourcerie-la-mine.com/)](https://ressourcerie-la-mine.com/) [[https://www.facebook.com/ressourcerielamine/](https://www.facebook.com/ressourcerielamine/)](https://www.facebook.com/ressourcerielamine/) [https://www.instagram.com/ressourcerie_la_mine/](https://www.instagram.com/ressourcerie_la_mine/) ———– A PROPOS DE WOODSTROC Le Woodstroc Festival est une manifestation artistique et musicale, qui offre au public deux jours totalement dédiés aux problématiques du réemploi dans une ambiance festive et éducative. Dans cette optique un des locaux de l’association, situé au cœur de la ville d’Arcueil, sera alors totalement repensé afin d’offrir à tous un moment unique. Ce projet est né de la volonté de favoriser un temps de partage festif avec l’ensemble des parties prenantes de l’association : les bénévoles, les salariés, les adhérents, les habitants de l’ex communauté d’agglomération du Val de Bièvre, sans oublier les partenaires associatifs, privés et publics. Événement à caractère polyculturel, Woodstroc fait le pari de démontrer à travers son initiative, le lien souvent méconnu entre précarité sociale et justice environnementale. Pour ces deux jours de manifestation, l’association la Mine s’est donné comme fil conducteur de sensibiliser le public au réemploi des encombrants ménagers, avec une thématique globale : “le troc”. Troc d’idées, troc de savoirs et troc d’émotions, trois axes permettant d’offrir une programmation artistique éclectique, à dominante festive : musique, danse, expositions, ateliers,…

