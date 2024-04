Festival Woodscop #3 Lieu-dit Boudiguen Querrien, vendredi 31 mai 2024.

Festival Woodscop #3 Lieu-dit Boudiguen Querrien Finistère

3ème édition du festival Woodscop Bière, SCOP, Rock n’ Roll !!!

Concerts à partir de 19h pour vous faire guincher jusqu’au bout de la nuit !!

HANGOVER [punk rock] https://m.youtube.com/watch?v=xcvSifMGYFA…

LULU [pop rock] https://youtu.be/eAlWZTBHf-s?feature=shared

LA RUSE DU PERE LAFEINTE [chansons festives] https://youtu.be/u8OmxpFsJYA?si=waf1FgG7o8MMPoLC

SKALENE [pop rock] https://www.facebook.com/share/p/KJEXTEtiHbaQmyov/

Venez comme vous êtes, on s’occupe du reste

Infos pratiques Entrée sur prix libre Miam et glou local Camping sur place gratuit Amène ta bigaille pas ta CB

Ramène ta fraise et ton plus beau smile .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:00:00

fin : 2024-05-31

Lieu-dit Boudiguen La Ferme

Querrien 29310 Finistère Bretagne

L’événement Festival Woodscop #3 Querrien a été mis à jour le 2024-04-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS