Festival Wintower 2023 HALLE TONY GARNIER LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rhne

Festival Wintower 2023 HALLE TONY GARNIER, 24 février 2023, LYON. Festival Wintower 2023 HALLE TONY GARNIER. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 00:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 69.0 à 69.0 euros. Association Woodstower (PLATESV-R-2021-009504) présente : ce festival gratuit pour les – 12 ans. Embarquez pour la nouvelle expérience Wintower 2023 à la Halle Tony Garnier.2 nuits, 2 journées pour vivre intensément les cultures urbaines entre musique, sport, stand-up, mode, danse… 35 artistes vont vous faire vibrer dans une Halle transfigurée pour l’occasion.Au Programme :Vendredi 24 Février 2023Myra, Lujipeka, Soso Maness, Alonzo, Flore & WSK, Feder, The Avener, NTO, Marija, Porno DiscoSamedi 25 Février 2023Skia, RK, NIRO, ZKR, Romane Santarelli, Acid Arab live, Polo & Pan, Mr Oizo, Robéré, Pechko Festival Wintower Acid Arab, Feder, Lacrim, NTO, RK, ROMANE SANTARELLI, Alonzo, Lujipeka, Myra, Niro, Polo & Pan, SOSO MANESS, The Avener, SKIA, Festival Wintower Votre billet est ici HALLE TONY GARNIER LYON 20, Place Docteurs Mérieux Rhne Association Woodstower (PLATESV-R-2021-009504) présente : ce festival gratuit pour les – 12 ans. Embarquez pour la nouvelle expérience Wintower 2023 à la Halle Tony Garnier. 2 nuits, 2 journées pour vivre intensément les cultures urbaines entre musique, sport, stand-up, mode, danse… 35 artistes vont vous faire vibrer dans une Halle transfigurée pour l’occasion. Au Programme : Vendredi 24 Février 2023 Myra, Lujipeka, Soso Maness, Alonzo, Flore & WSK, Feder, The Avener, NTO, Marija, Porno Disco Samedi 25 Février 2023 Skia, RK, NIRO, ZKR, Romane Santarelli, Acid Arab live, Polo & Pan, Mr Oizo, Robéré, Pechko.69.0 EUR69.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Rhne Autres Lieu HALLE TONY GARNIER Adresse 20, Place Docteurs Mérieux Ville LYON Tarif 40.0-40.0 lieuville HALLE TONY GARNIER LYON Departement Rhne

HALLE TONY GARNIER LYON Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Festival Wintower 2023 HALLE TONY GARNIER 2023-02-24 was last modified: by Festival Wintower 2023 HALLE TONY GARNIER HALLE TONY GARNIER 24 février 2023 Halle Tony Garnier Lyon

LYON Rhne