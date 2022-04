Festival Wine Nat / White Heat #8 – Musique et vins naturels Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Au programme : concerts et salons des vins du 25 au 29 mai entre Erdre et Loire et un rencard spécial le 2 juin au Musée d’Arts. Mercredi 25/5/22 : Pôle étudiant – 19h30 – 15/18 € – Cakes Da Killa / Delish Da Goddess + DJ / Meth Math / MC Yallah & Debmaster Jeudi 26/5/22 : Ateliers de Bitche – 19h30 – 10 € – Julián Mayorga / Kee Avil / Marion Cousin et Kaumwald + Eric Chenaux Vendredi 27/5/22 :Pannonica – 19h – 5 € – Jason Sharp Stereolux – salle micro – 20h – 16 € – Cash Savage and the Last Drinks / Dälek / Girls in Synthesis / Zombie Zombie Samedi 28/5/22 : Pôle étudiant – 20h – 16 € – Lightning Bolt / Teto Preto / Derby Derby / Ile de Garde Jeudi 2/6/22 : Musée d’arts – 19h – Sirom Salon des vins :- samedi 28/5/22 : Face à l’Erdre, Université de Nantes, bâtiment Tertre- dimanche 29/5/22 : Jardin C – avec dj set de Paulette Sauvage. Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000 Wine Nat White Heat 8

