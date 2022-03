FESTIVAL WILD SUMMER Castelnau-le-Lez, 9 juin 2022, Castelnau-le-Lez.

2022-06-09 – 2022-06-12

Castelnau-le-Lez Hérault Castelnau-le-Lez

EUR 5 Retrouvez la 7ᵉ édition du WILD SUMMER FESTIVAL du 09 au 12 juin 2022 au Parc Monplaisir à Castelnau-le-Lez.

Le Wild Summer est un festival hybride qui éveille tous vos sens, rassemble les esprits libres et les heureux du quotidien en périphérie de Montpellier.

Festival Vintage a l’âme bohémienne, il rassemble des artistes, des artisans, des créateurs amoureux des matières nobles et des tendances d’aujourd’hui… Découvrez des concerts dans un cadre magique, des performances de street-artistes au milieu de la nature et des food trucks inspirés pour éveiller vos papilles.

Accessible aux enfants comme aux adultes, découvrez le Wild Market, le Wild Kids, le Wild Music, le Wild Gallery et encore plein de surprises à prix tout doux…

contact@wildsummer.org http://www.wildsummer.fr/

