FESTIVAL WIKIPOLIS Numérique et dans l'espace public 6 et 7 mars 2021 La quatrième édition de Wikipolis vous propose, au printemps 2021, de vous laisser emporter par l'amour. Ce festival a pour ambition de « faire la ville ensemble » en mettant en avant la créativité des habitants en croisant art, culture, innovation et cinéma. La ville est au cœur de ce festival et LE cœur de ce festival. Vous pourrez assister à des animations en tout genre mais aussi participer à faire battre son cœur et exprimer tout l'attachement que vous lui portez. Sur le thème de l'amour, nous vous convions à de nombreuses rencontres, ateliers ou jeux : des artistes, des autrices et auteurs, des scientifiques ou des chercheuses et chercheurs tout au long du weekend mettront tout leur cœur à l'ouvrage. L'artiste Mathilde Poncet réalisera également une fresque géante sur le Pavillon Blanc. La photographe Randa Maroufi présentera son travail autour du genre dans l'espace public. De l'amour, un peu, beaucoup, passionnément ! Les conditions sanitaires étant contraintes, cette édition se déroulera en numérique principalement ainsi que dans l'espace public. Retrouvez toutes les expositions, rencontres, lectures et défis sur notre site ou le sile de la ville de Colomiers. Les liens des vidéos sont bientôt en ligne !

