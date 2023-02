Festival WET° 7, 24 mars 2023, Tours .

Festival WET° 7

7 rue de Lucé Tours Indre-et-Loire

2023-03-24 – 2023-03-26

Tours

Indre-et-Loire

Chaque printemps renaît le WET°, festival de jeune création programmé par de jeunes créateurs. Tout au long de l’année les comédien·ne·s de l’ensemble artistique du Théâtre Olympia – CDN de Tours sillonnent l’hexagone à la découverte des artistes de leur génération. Dans le foisonnement des propositions, il leur revient de percevoir les germes actifs de gestes forts et prometteurs. Ils analysent, débattent, confrontent leurs points de vue avec rigueur et exigence. Ils choisissent avec cœur et leurs intuitions teintent chaque édition d’une couleur particulière. Notre enjeu commun est d’accompagner l’éclosion et de favoriser l’épanouissement de ce qui est en train d’advenir.

La curiosité du public et l’acuité des professionnels sont les leviers d’une reconnaissance nécessaire et féconde.

Tours

