Festival “Welcome to my Universe” – Association LAMAS Université Évry – tous campus, 5 avril 2022, .

Festival “Welcome to my Universe” – Association LAMAS

du mardi 5 avril au vendredi 8 avril à Université Évry – tous campus

FESTIVAL – DU 5 AU 8 AVRIL Festival pour mettre en lumière les talents artistiques des étudiantes et étudiants de l’Université d’Évry et de notre ville. Un art célébré chaque jour : * de la musique le mardi * des arts oratoires le mercredi, * du théâtre et de la danse le jeudi * un concert le vendredi ! Et une exposition « Welcome to my Universe » – #Univ’Art DU 28 MARS AU 8 AVRIL Découvrez les créations artistiques des étudiantes et étudiants : Photographies, peintures, sculptures… tous les arts se mélangent et les talents se libèrent pour créer cette galerie unique ! Plus d’infos : [[https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-evenements-vie-etudiante/evenements-culture/jaces-2022/festival-welcome-to-my-universe.html?backId=10389&cHash=8027df8b1e64ca5793cd5a5ee6a8d19a](https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-evenements-vie-etudiante/evenements-culture/jaces-2022/festival-welcome-to-my-universe.html?backId=10389&cHash=8027df8b1e64ca5793cd5a5ee6a8d19a)](https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-evenements-vie-etudiante/evenements-culture/jaces-2022/festival-welcome-to-my-universe.html?backId=10389&cHash=8027df8b1e64ca5793cd5a5ee6a8d19a)

Gratuit – Sur inscription

Dans le cadre des JACES 2022, l’association étudiante pour la musique et les arts du spectacle (LAMAS) organise le Festival “Welcome to my Universe” à destination de tous.

Université Évry – tous campus Île-de-France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T12:00:00 2022-04-05T16:30:00;2022-04-06T13:00:00 2022-04-06T14:30:00;2022-04-07T11:30:00 2022-04-07T18:15:00;2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T21:00:00