Festival Weit’air Weiterswiller, 17 juin 2022, Weiterswiller.

Festival Weit’air Weiterswiller

2022-06-17 – 2022-06-17

Weiterswiller 67340 Weiterswiller

EUR FESTIVAL WEIT’AIR 2022, le 17 et 18 Juin 2022 a WEITERSWILLER

Vendredi 17 juin: Dätcha Mandala – Nine Teen To Hell (NTTH) – Goodbye Charlotte – Bombtracks – SoundTide

Samed 18 juini: Merzhin – Gamesdoglär – Palikao – The One Armed Man – Sweeping Tears – No Age 67

Festival en plein air

Restauration sur place

Camping GRATUIT

Venez nombreux passer un excellent moment avec des groupes des 4 coins de la france ou presque

FESTIVAL WEIT’AIR 2022 le 17 et 18 Juin 2022 a WEITERSWILLER

+33 6 35 12 51 99

FESTIVAL WEIT’AIR 2022, le 17 et 18 Juin 2022 a WEITERSWILLER

Vendredi 17 juin: Dätcha Mandala – Nine Teen To Hell (NTTH) – Goodbye Charlotte – Bombtracks – SoundTide

Samed 18 juini: Merzhin – Gamesdoglär – Palikao – The One Armed Man – Sweeping Tears – No Age 67

Festival en plein air

Restauration sur place

Camping GRATUIT

Venez nombreux passer un excellent moment avec des groupes des 4 coins de la france ou presque

Weiterswiller

dernière mise à jour : 2022-05-18 par