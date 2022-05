Festival Wazemmes l’Accordéon Gare Saint Sauveur, 17 juin 2022, Lille.

Festival Wazemmes l’Accordéon

du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin à Gare Saint Sauveur

Retrouvez sur scène le vendredi 17 juin : Flonzette, Agrum Trio (musette) le samedi 18 juin : Ethnophonics, Jivili, Radio Loukoum (musiques du monde) le dimanche 19 juin : Con Diano (jazz) Si Flonzette porte un nom au goût de douceur à la vanille, c’est parce qu’il est composé de la crème des musiciens lillois, qu’il est emmené par la voix séraphique de Cécile Cognet, et qu’il gambille sur les trilles enivrants de Sonia Rekis. La formation créée spécialement pour Utopia joue le swing musette le plus chavirant qui se puisse danser et fredonner. Il sera responsable d’une avalanche de rencontres festives et amoureuses. L’Agrum Trio, c’est un accordéon, un violon et une guitare. Pierre Polveche, Marjorie Waxin et Frédéric Tétaert vous emmènent dans un univers acoustique tantôt fruité, tantôt acidulé. Sans style particulier, ils se pressent de jouer des valses brésiliennes, des rythmes d’Europe de l’Est et Centrale, des compositions originales, ou encore des chansons que tout le monde peut fredonner. Toujours avec une volonté de s’adapter à l’ambiance et à l’humeur du jour. Dans le cadre des 10 ans du collectif d’artistes « In Illo Tempore » le festival accueille 3 groupes haut en couleur qui animeront cette soirée unique. Jivili : Concentré festif de bonne humeur, le duo « Jivili » vous emmène sur les routes pour un voyage musical haut en couleurs. Les traditionnels klezmers côtoient les airs latinos, le tout mêlé à des compositions originales qui cuisinent un feu d’artifice pour vos oreilles. Préparez vos guibolles, ces 2 là vont faire chauffer la piste. Ethnophonics : Vous entraîne dans tous les coins du monde où l’on aime danser ! De l’afrobeat au hip-hop, de la cumbia au chaâbi berbère, du funk abyssin au rock du désert, la musique d’Ethnophonics ne connaît pas de frontière. Pas besoin de visa, détachez vos ceintures, décollage immédiat ! Radio Loukoum : Une confiserie à déguster sur le dancefloor, qui fait bouger le bassin (méditerranéen) et vous met en trans(sylvanie) Le projet du quartet, Con Diano, par ses multiples portées, est difficile à circonscrire. Il fait appel à une grande diversité d’univers artistiques. Tout d’abord, il est la rencontre de plusieurs champs stylistiques : le jazz, la musique traditionnelle, la musique improvisée et la musique contemporaine. Par l’éclectisme de son instrumentarium, il suggère et évoque une diversité de références culturelles qui vont du tango au musette pour l’accordéon en passant par l’écrasante tradition qu’incarne le piano dans les musiques savantes et populaires. Les musiciens, par la complémentarité de leurs parcours et la diversité de leurs origines françaises, basques et belges, sont eux-mêmes une mise en abyme de l’identité singulière d’un projet musical qui invite, au-delà des frontières, à l’édification d’un folklore imaginaire.

lille3000 nous gratifie de trois jours de programmation dans ce lieu très sympathique de la gare Saint Sauveur. Musiques du monde, musette, chanson, jazz, à la Flonflons.

Gare Saint Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T20:00:00 2022-06-17T23:59:00;2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T23:59:00;2022-06-19T17:00:00 2022-06-19T20:00:00