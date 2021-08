Lille Nos quartiers d'été Iéna - Mexico Lille, Nord Festival WAZ’AIR#2 Nos quartiers d’été Iéna – Mexico Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Festival WAZ’AIR#2 Nos quartiers d’été Iéna – Mexico, 21 août 2021, Lille. Festival WAZ’AIR#2

Nos quartiers d’été Iéna – Mexico, le samedi 21 août à 14:30

Le collectif d’associations Waz vous propose des après-midi animées et festives dans le cadre de Nos Quartiers d’été. Des ateliers ludiques et créatifs, de la musique et des spectacles viendront animer des places pour le grand plaisir des enfants du quartier! Samedi 21 août Angle rue d’Handschotte et rue d’Iéna- 14h30/18h30 Des ateliers pour tous, tout l’après-midi Nos quartiers d’été Iéna – Mexico 118 rue d’Iéna, Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T14:30:00 2021-08-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Nos quartiers d'été Iéna - Mexico Adresse 118 rue d'Iéna, Lille Ville Lille lieuville Nos quartiers d'été Iéna - Mexico Lille