FESTIVAL WATTS À BAR Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: 55000

Bar-le-Duc

FESTIVAL WATTS À BAR Bar-le-Duc, 26 août 2022, Bar-le-Duc. FESTIVAL WATTS À BAR Bar-le-Duc

2022-08-26 16:00:00 – 2022-08-26 23:59:00

Bar-le-Duc 55000 Le festival Watts à Bar est l’événement incontournable de l’été en Meuse. Lieu de rendez-vous des amoureux de la musique actuelle, reggae, dub et rock.

Créé en 2010, ses objectifs dépassent aujourd’hui la simple diffusion de musique puisque le festival sensibilise un public varié et multiculturel à l’ouverture d’esprit, la découverte culturelle et la création de lien social. +33 6 09 02 28 46 http://www.wattsabar.fr/ Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: 55000, Bar-le-Duc Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Ville Bar-le-Duc lieuville Bar-le-Duc Departement 55000

Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc/

FESTIVAL WATTS À BAR Bar-le-Duc 2022-08-26 was last modified: by FESTIVAL WATTS À BAR Bar-le-Duc Bar-le-Duc 26 août 2022 55000 Bar-le-Duc

Bar-le-Duc 55000