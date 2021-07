Vertheuil Vertheuil Gironde, Vertheuil Festival Voûtes & Voix : Romantisme et musiques Tziganes Vertheuil Vertheuil Catégories d’évènement: Gironde

Vertheuil Gironde 15 EUR Pour ce troisième concert du Festival 2021 sur le thème : ” Voyage , voyage …” pour une envolée lyrique à travers le monde et le temps, l’abbaye accueille le groupe : l’Ensemble Finis Terrae, sous la direction Florian Murtaza pour une balade entre musiques du folklore de l’Est ,le Jazz et les musiques romantiques.

A l’issu du concert, venez rencontrer les artistes autour d’une dégustation de vins.

