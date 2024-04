FESTIVAL VOIX SI VOIX LA Joinville, vendredi 12 avril 2024.

– VENDREDI 12 à 20h à la Salle des Fêtes Choeur d’enfants de Vall’Art poètes et musiciens contemporains

Enfants de l’école Diderot et adultes choristes avec l’Ensemble de flûtes à bec Les Piffari: « Bavarderies et croque-notes au temps de Jean (répertoire médiéval) 800 ans de la naissance de Jean de Joinville (événement porté par la Ville de Joinville) Entrée libre

– SAMEDI 13

de 10h à 11h30 à l’Espace Marcand 2 ateliers

« Chansons traditionnelles pour rire » par Grégory Veux des Têtes de Chien. Et « Chansons traditionnelles pour pleurer » par Justin Bonnet des Têtes de Chien

de 14h à 15h30 à l’Espace Marcand 2 ateliers

« Chansons traditionnelles pour rire » par Grégory Veux des Têtes de Chien. Et « Chansons traditionnelles pour pleurer » par Justin Bonnet des Têtes de Chien

De 15h45 à 18h45 à l’Auditoire Concert de choeurs amateurs CRI Wassy, Harmonia, Allegria, Un Sognu

20h à la Salle des Fêtes Concert L’eau des Vie par Les Griottes

DIMANCHE 14

de 10h à 11h30 à l’Espace Marcand 1 atelier « A minima par Catherine Millot

De 13h45 à 16h45 à l’Auditoire Concert de choeurs amateurs Les Chanterelles, CRI St Dizier, Les Frères Jacques, Mélodie 0 0 EUR.

Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est

