Haut-Rhin Feldbach EUR Dans le cadre du Festival » Voix et Route Romane » un concert donné par l’ensemble « Le miroir de musique » dirigé par Baptiste ROMAIN. Au programme : 15h30 : Visite guidée du Château de Ferrette : Rendez-vous devant de l’Office de Tourisme 17h15 : Rencontre avec Baptiste ROMAIN à l’église de Feldbach 18h00 : Concert : Machaut et les visages de la mort. Chansons et motets de Guillaume Machaut interprétés par l’ensemble bâlois Le miroir de Musique, spécialisé dans la musique de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, depuis l’époque des troubadours jusqu’aux mouvements humanistes du 16ème Siècle. 15h30 : Visite guidée du Château de Ferrette (RDV devant de l’Office de Tourisme 17h15 : Rencontre avec Baptiste ROMAIN en l’église de Feldbach 18h00 : Concert : Machaut et les visages de la mort. +33 9 50 60 13 93 Dans le cadre du Festival » Voix et Route Romane » un concert donné par l’ensemble « Le miroir de musique » dirigé par Baptiste ROMAIN. Au programme : 15h30 : Visite guidée du Château de Ferrette : Rendez-vous devant de l’Office de Tourisme 17h15 : Rencontre avec Baptiste ROMAIN à l’église de Feldbach 18h00 : Concert : Machaut et les visages de la mort. Chansons et motets de Guillaume Machaut interprétés par l’ensemble bâlois Le miroir de Musique, spécialisé dans la musique de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, depuis l’époque des troubadours jusqu’aux mouvements humanistes du 16ème Siècle. Feldbach

