FESTIVAL VOIX D’ORGUES 2022: JOUR 4

2022-08-13 – 2022-08-13 Le Festival Voix d’Orgues, du 10 au 13 Août 2022. Le programme, réparti sur quatre jours dans différents lieux sur la communauté de communes Grand Orb, proposera des concerts variés mêlant différents instruments: Orgue, Violoncelle, Piano, Alto, Orgue de Barbarie, Accordéon, Clavier et autres. SAMEDI 13 AOUT :

– 17H30 – Eglise de Saint-Gervais

Harmonies spirituelles

Chant et orgue

– 21H – La Tuilerie

