Catalyse, le samedi 19 mars à 15:00

**PIWI LEMAN** Saltimbanque un peu chaman, apprenti clown, poète et enchanteur, Piwi Leman nous conte la beauté de la nature et de ceux qui l’occupent. Il emmène petits et grands au cœur de la forêt, à la rencontre du peuple des arbres et des animaux, et nous forme à l’écoute des choses simples. Chaque sujet – reconnexion avec la terre, acceptation de la différence, sagesse – a sa chanson. Accompagné par ses instruments fabriqués à base de matériaux de récupération, Piwi Leman nous présente une sincère ode à la nature. Également en concert « découverte » Samedi 19 mars à 12h au Théâtre Pitoëff. Piwi Leman is a shaman, an apprentice clown, a poet and an enchanter. He tells us about the beauty of nature and the people who live in it. He takes young and old to the heart of the forest, to meet the people of the trees and animals, and trains us to listen to simple things. Also in concert « discovery » Saturday, March 19 at 12pm at the Théâtre Pitoëff.

CHF 7.- à CHF 15.-

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T16:00:00