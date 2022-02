Festival Voix de Fête | NOUR • PASCAL RINALDI • MEIMUNA Casino Théâtre, 19 mars 2022, Genève.

Festival Voix de Fête | NOUR • PASCAL RINALDI • MEIMUNA

Casino Théâtre, le samedi 19 mars à 20:00

**NOUR** Trop volatile pour être cantonnée dans la case chanson, très ancrée dans la culture jazz, Nour ouvre grand la porte aux bruits du quotidien, avec un grain de folie nécessaire pour redécorer le monde. Artiste à la plume incisive, elle se joue des mots, des expressions, les retourne, et on se laisse capturer par la force de ses images, qui se déroulent comme un vieux film en technicolor. Une artiste profondément vivifiante qui donne rythme et sourire à ceux qui la découvrent sur scène. Too volatile to be confined in the song box, very anchored in the jazz culture, Nour opens wide the door to the noises of everyday life, with a grain of madness necessary to redecorate the world. **PASCAL RINALDI** Pascal Rinaldi, grand maître de la chanson française, nous présente, dans son dernier album, des portraits de figures féminines connues ou fantasmées et s’engage corps et âme dans la lutte pour l’égalité et le respect des femmes. Poète amoureux maniant les mots et les tournures avec justesse, il a confié cette fois la production musicale à Julien Galland pour habiller ses textes bienveillants et tendres. Son interprétation est d’une intensité rare et donne vie à ses convictions profondes. Pascal Rinaldi, great master of the French song, presents us, in his last album, portraits of known or fantasized female figures and commits himself body and soul in the fight for the equality and the respect of women. **MEIMUNA** Le courage de partir, renoncer, se défaire, celui de s’ouvrir aux vents nouveaux. L’auteure, compositrice et interprète Cyrielle Formaz, alias Meimuna, nous inspire tout cela. Voix cristalline, presque fragile, mélancolie poignante et airs de voyages intérieurs font la singularité de cette jeune artiste. Elle se dévoile dans une folk éthérée et lunaire, combinant instrumentalité en clair-obscur et timbre délicat. Une douceur hypnotique qui nous touche au plus profond de notre être, et vous ? Crystalline voice, almost fragile, poignant melancholy and airs of inner journeys make the singularity of this young artist. Meimuna reveals herself in an ethereal and lunar folk, combining instrumentality in chiaroscuro and delicate timbre.

CHF 19.- à CHF 29.-

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève



2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T23:00:00