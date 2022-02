Festival Voix de Fête | LES FILS DU FACTEUR • MPL Casino Théâtre, 18 mars 2022, Genève.

Festival Voix de Fête | LES FILS DU FACTEUR • MPL

Casino Théâtre, le vendredi 18 mars à 20:00

**LES FILS DU FACTEUR** Musiciens autodidactes bercés par des influences éclectiques, Les Fils du Facteur commencent leur carrière en arpentant les rues et les bars de Suisse puis se retrouvent vite propulsés sur le devant de la scène avec leurs morceaux touchants et mélancoliques rempli d’humour et de poésie. Autour du noyau central, formé par les excellents Sacha Maffli (guitare-voix) et Émilien Colin (accordéon), s’ajoutent la batterie et les claviers d’Antoine Passard et Olivier Raffin, formant ainsi un quartet enivrant. Self-taught musicians with eclectic influences, Les Fils du Facteur began their career by walking the streets and bars of Switzerland and quickly found themselves propelled to the forefront of the scene with their touching and melancholic songs filled with humor and poetry. **MPL** MPL, c’est 5 musiciens un peu loufoques qui nous donnent le sourire dès les premières notes grâce à leur pop indé francophone inédite. Riffs exotiques, pulsations électro, inspirations africaines et guitares folk soutiennent les textes parlés et les mélodies de Cédric, le chanteur. Chaque chanson du quintette raconte une histoire, entre interrogations enfantines et intrigues sentimentales. Une belle fusion éclectique qui rend le groupe incomparable et d’une originalité folle et addictive ! MPL is a group of 5 zany musicians who give us a smile from the very first notes thanks to their original French indie pop.

CHF 18.- à CHF 28.-

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T22:30:00