Salle communale de Plainpalais, le vendredi 18 mars à 16:30

**YAO** Artiste canadien, Yao embellit son slam percutant de sonorités groovy, funk et soul. Adepte de la poésie dès son plus jeune âge, il crée des textes profonds et intenses porté par sa voix grave, chaleureuse. Dans son dernier projet, il créé « de la beauté dans le chaos » en nous livrant ses fractures qu’il magnifie à travers sa musique. À la manière du Kintsugi, art traditionnel japonais sublimant les failles d’un objet cassé, il met en lumière la beauté de l’imparfait, des cassures uniques, de l’humain.

Entrée gratuite

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

