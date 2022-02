Festival Voix de Fête | Les Découvertes | WOLFGANG Salle communale de Plainpalais Genève Catégorie d’évènement: Genève

**WOLFGANG** Wolfgang c’est du groove, du jazz, du rap, tout cela porté par 9 musiciens émérites et talentueux ! 9 personnalités différentes mais assurément complémentaires dans la composition de leurs morceaux. Ce groupe originaire de Nyon laisse la part belle au sax, aux guitares funky et aux synthés vintage, aux voix posées et aux sonorités house. Il donne vie à ce melting-pot à travers 3 live sessions au son organique filmées en plan séquence et sur scène, bien évidemment, où la synergie du gang irradie le public.

Entrée gratuite

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

