Festival Voix de Fête | Les Découvertes | PIWI LEMAN Théâtre Pitoëff, 18 mars 2022, Genève.

Festival Voix de Fête | Les Découvertes | PIWI LEMAN

Théâtre Pitoëff, le vendredi 18 mars à 13:00

**PIWI LEMAN** Saltimbanque un peu chaman, apprenti clown, poète et enchanteur, Piwi Leman nous conte la beauté de la nature et de ceux qui l’occupent. Il emmène petits et grands au cœur de la forêt, à la rencontre du peuple des arbres et des animaux, et nous forme à l’écoute des choses simples. Chaque sujet – reconnexion avec la terre, acceptation de la différence, sagesse – a sa chanson. Accompagné par ses instruments fabriqués à base de matériaux de récupération, Piwi Leman nous présente une sincère ode à la nature. Également en concert Samedi 19 mars à 15h à Catalyse.

Entrée gratuite

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

