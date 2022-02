Festival Voix de Fête | Les Découvertes | PIERRES Théâtre Pitoëff, 18 mars 2022, Genève.

Festival Voix de Fête | Les Découvertes | PIERRES

Théâtre Pitoëff, le vendredi 18 mars à 14:45

**PIERRES** Pierres, c’est le projet solo du multi-instrumentiste, comédien, réalisateur et illustrateur Pierre Leroy. Complètement décomplexée, volontairement inclassable et fondée sur l’expérimentation, la musique de ce Bruxellois de cœur oscille entre autotune, marimbas rythmés, solos de guitare et bossa-nova. Pour les textes, c’est selon son humeur. Toujours teintées d’autodérision et d’humour, les paroles de Pierre transforment ses expériences personnelles en réalité universelle et nous parlent à coup sûr.

Entrée gratuite

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



